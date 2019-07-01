Более 72 млн кВт*ч электроэнергии составил эффект от установки "умных счетчиков"

За пять месяцев текущего года экономия от установки интеллектуальных систем учета составила 72,5 млн кВт*ч электроэнергии – около 200 млн рублей. Всего на сегодня во всех филиалах «Россети Юг» действуют свыше 157 тысяч приборов учета нового поколения. 38,1 тысяч из них установлены в текущем году. До конца года планируется установка еще более 17 тысяч «умных счетчиков».
Такие приборы учета устанавливают во всех регионах ответственности компании: Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия. Снижение потерь электроэнергии происходит в основном за счет пресечения незаконного потребления и учета на каждом этапе. Наибольший эффект наблюдается в Ростовской области, где с начала текущего года «умные счетчики» сэкономили 24,8 млн кВт*ч. Ожидается, что общий эффект по снижению потерь электроэнергии в сетях «Россети Юг» после ввода в эксплуатацию всех запланированных систем учета составит порядка 400 млн кВт*ч в год.
В первую очередь счетчики нового поколения устанавливаются на участках распределительных сетей, которые характеризуются сверхнормативными потерями электроэнергии. Это позволит практически полностью исключить несанкционированное использование электроэнергии и безошибочно выявить нарушителей.
«Использование интеллектуальных приборов учета в распределительной сети сокращает эксплуатационные расходы, повышает энергоэффективность оборудования, а значит, снижает потери электроэнергии. Автоматика и постоянный контроль в реальном времени исключают скачки напряжения, замыкания, а также незаконные подключения и энерговоровство. В результате добросовестные потребители получают надежное и качественное электроснабжение», – объяснил эффекты генеральный директор Россети Юг Борис Эбзеев.
Умные счетчики – что нужно знать
- Умные счетчики сами передают данные, лишают возможности вмешаться в их работу, позволяют дистанционно отключить неплательщика и покажут, где электроэнергия расходуется незаконно. Все это помогает выявлять и пресекать несанкционированный доступ к сети и попытки повлиять на показания приборов учета. В первую очередь счетчики нового поколения устанавливаются в «очагах потерь» и помогут безошибочно выявить нарушителей.
- «Россети Юг» устанавливает такие счетчики бесплатно для потребителей. Также им не придется платить за ремонт и замену неисправных счетчиков, метрологическую поверку.
- Современные приборы учета, которые в частном секторе монтируют, как правило, на опорах, имеют класс точности не ниже 1.0. Это означает, что его погрешность составляет не более 0,5 %. Приборы учета, которые стоят в домах потребителей имеют класс точности ниже - 2.0 и погрешность до 2,5 %. Поэтому возможна разница в показаниях счетчика в доме и на улице. Если показания сильно разнятся - это повод обратиться в сетевую организацию для проверки счетчика.
- Устанавливаемые сетевой компанией интеллектуальные приборы учета – современные, высокотехнологические устройства с высокой степенью надежности. Их рабочий температурный диапазон от -40 до +70 градусов. Поэтому ни мороз, ни жара не влияют на точность их показаний, вопреки расхожим в социальных сетях мифам. Как не влияет и высота установки, которая обеспечивает в первую очередь сохранность сложного прибора.
- Современные интеллектуальные приборы учета в соответствии с законодательством должны устанавливаться на границе балансовой принадлежности. Она указана в соответствующем акте, который составляют вместе с договором технологического присоединения. Как правило, это граница земельного участка.
- Если электросчетчик, который установлен в вашем доме исправен, то он может использоваться как контрольный в дополнение к уже установленному интеллектуальному прибору учета. Это должно быть указано в договоре электроснабжения. Основным прибором учета при этом будет установленный энергетиками «умный счетчик», который более точен и подключен к системе автоматического сбора показаний.
- Все вновь устанавливаемые интеллектуальные приборы учета вводятся в эксплуатацию с ведома потребителя. В акте ввода в эксплуатацию потребитель должен поставить свою подпись и получить от энергетиков пульт дистанционного считывания показаний с прибора учета.