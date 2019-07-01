Более 72 млн кВт*ч электроэнергии составил эффект от установки "умных счетчиков"

За пять месяцев текущего года экономия от установки интеллектуальных систем учета составила 72,5 млн кВт*ч электроэнергии – около 200 млн рублей. Всего на сегодня во всех филиалах «Россети Юг» действуют свыше 157 тысяч приборов учета нового поколения. 38,1 тысяч из них установлены в текущем году. До конца года планируется установка еще более 17 тысяч «умных счетчиков».

Такие приборы учета устанавливают во всех регионах ответственности компании: Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия. Снижение потерь электроэнергии происходит в основном за счет пресечения незаконного потребления и учета на каждом этапе. Наибольший эффект наблюдается в Ростовской области, где с начала текущего года «умные счетчики» сэкономили 24,8 млн кВт*ч. Ожидается, что общий эффект по снижению потерь электроэнергии в сетях «Россети Юг» после ввода в эксплуатацию всех запланированных систем учета составит порядка 400 млн кВт*ч в год.

В первую очередь счетчики нового поколения устанавливаются на участках распределительных сетей, которые характеризуются сверхнормативными потерями электроэнергии. Это позволит практически полностью исключить несанкционированное использование электроэнергии и безошибочно выявить нарушителей.

«Использование интеллектуальных приборов учета в распределительной сети сокращает эксплуатационные расходы, повышает энергоэффективность оборудования, а значит, снижает потери электроэнергии. Автоматика и постоянный контроль в реальном времени исключают скачки напряжения, замыкания, а также незаконные подключения и энерговоровство. В результате добросовестные потребители получают надежное и качественное электроснабжение», – объяснил эффекты генеральный директор Россети Юг Борис Эбзеев.

Умные счетчики – что нужно знать