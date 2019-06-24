Cпециалисты “Пермэнерго" приняли участие в заседании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края

В Перми прошло заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Главной темой мероприятия стала трансформация системы образования под задачи цифровой экономики. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, федеральные эксперты, представители ведущих пермских вузов и IT-компаний, предприятий реального сектора экономики.

«Россети Урал» - «Пермэнерго» на заседании совета представляли начальник управления персоналом Игорь Ипполитов и начальник управления информационных технологий департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Александр Галанов. Участники мероприятия обсудили лучшие образовательные практики для подготовки IT-кадров и предложения по цифровой трансформации в области образования.

Необходимо отметить, что в компании «Россети» утверждена концепция «Цифровой трансформации 2030», которая предполагает полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры до 2030 года посредством внедрения цифровых технологий. Ключевым фактором успешной реализации стратегии цифровой трансформации в электроэнергетике является подготовка кадров.

Начиная с первого этапа внедрения цифровых технологий, в связи с появлением новых видов оборудования, подходов к проектированию и обслуживанию электрических сетей, электросетевым компаниям потребуются сотрудники с новыми компетенциями. Особый спрос будет на специалистов, обладающих знаниями и навыками в области новых цифровых технологий, в сфере автоматизации технологических процессов и информационных технологий. Чтобы удовлетворить эти потребности в новых кадрах, необходимо тесное, партнерское взаимодействие с ведущими образовательными учреждениями. Сегодня «Пермэнерго» принимает активное участие в создании современной базы для практической подготовки специалистов электротехнического профиля.

В частности, энергетики оказали помощь в оснащении учебных лабораторий Пермского национального исследовательского политехнического университета, Чайковского филиала ПНИПУ, Пермского химико-технологического техникума, Пермского техникума промышленных и информационных технологий, Коми-Пермяцкого политехнического техникума, Соликамского политехнического техникума, Зюкайского аграрного техникума. Для повышения цифровых компетенций действующих сотрудников используются различные формы корпоративного обучения персонала, в том числе в рамках обучающих программ Учебного центра «МРСК Урала».

По итогам обсуждения, в котором специалисты «Пермэнерго» приняли активное участие, приняты практические рекомендации по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Координационный совет по развитию цифровой экономики был создан по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона 4 июля 2018 года. В состав совета вошли представители ИКТ-сектора, промышленности, науки и образования, исполнительной и законодательной власти. Члены совета включены в постоянный процесс обсуждения и координации проектов. Основная задача совета – развивать региональные проекты по внедрению передовых цифровых технологий