Модернизирован один из крупнейших питающих центров Вологодской области

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило проект замены коммутационного оборудования подстанции 500 кВ «Вологодская», которая обеспечивает электроснабжение значительной части потребителей Вологодской области и перетоки мощности с Костромской и Архангельской энергосистемами. На энергообъекте установлено пять высоконадежных элегазовых выключателей, введено в работу новейшее микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики.



Выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования подстанций, они позволяют включать и отключать токовую нагрузку в нормальных и аварийных режимах. Элегазовые аппараты надежнее воздушных аналогов, требуют минимального обслуживания, управляются в дистанционном режиме с автоматизированного рабочего места диспетчера.



Кроме того, установка элегазовых выключателей позволяет ликвидировать на подстанции воздухораспределительную сеть (компрессоры и воздухопроводы). Благодаря этому исключаются риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением, снижаются затраты электроэнергии на собственные нужды, высвобождается значительная полезная площадь.



Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики нового поколения при возникновении технологических нарушений в минимальные сроки отключают поврежденный участок электрической сети, снижая до минимума вероятность развития аварии. Персонал может проводить работу с ними также с удаленного автоматизированного рабочего места.



Мощность подстанции 500 кВ «Вологодская» составляет 1 тыс. МВА. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения города Вологды и значительной части Вологодской области, в том числе таких значимых потребителей, как Вологодский подшипниковый завод и объекты Северной железной дороги. Также через подстанцию 500 кВ «Вологодская» осуществляются перетоки мощности между Вологодской, Костромской и Архангельской энергосистемами.