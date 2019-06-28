На Волжской ГЭС началась модернизация гидроагрегата со станционным №18

На Волжской ГЭС выведен в модернизацию гидроагрегат со станционным № 18. Работы по обновлению оборудования продлятся до августа 2020 года. За это время специалисты гидроэлектростанции заменят турбину, генератор и вспомогательное оборудование. Обновление гидроагрегата проводится в соответствии с Программой комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро.

Изготовителем оборудования выступает российский производитель – ПАО «Силовые машины». Новый гидроагрегат будет иметь улучшенные технические характеристики, отличаться надежностью и высокой степенью экологической безопасности.

В 2019 году в рамках Программы комплексной модернизации на Волжской ГЭС завершена модернизация двух гидроагрегатов. На одном гидроэнергетики заменили генератор, на втором - турбину, генератор и систему возбуждения. Также в начале года в реконструкцию был выведен гидроагрегат со станционным номером 14 для замены турбины, генератора и вспомогательного оборудования.

В настоящее время на Волжской ГЭС уже обновлено 19 турбин и 12 генераторов на 22-х гидроагрегатах. Оставшееся оборудование будет заменено по графику.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.