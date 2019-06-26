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Модернизация

"Россети Северный Кавказ" готовят энергообъекты КЧР к осенне-зимнему периоду

В рамках выполнения ремонтной программы специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»-«Карачаево-Черкесскэнерго» за пять месяцев текущего года провели ремонт 35 км линий электропередачи, 18 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ, оборудования почти на 40 подстанциях 35-110, заменили более 200 изоляторов. На эти цели был направлен почти 41 млн рублей, что превышает 26 % от плана года.

Специалисты службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала завершили капитальный ремонт линий электропередачи «Черкесск 330-Академическая» и «Зеленчук-Академическая», где проведены работы по замене дефектных изоляторов и траверс, выправка опор и расчистка просек в охранной зоне ЛЭП. Кроме этого, текущий ремонт и техобслуживание завершены на 25 высоковольтных линиях электропередачи. Здесь заменены дефектные изоляторы, сцепная арматура, проведены перетяжка проводов и выправка опор. Энергетики также проверили состояние болтовых соединений стальных уголковых металлоконструкций и фундаментов опор высоковольтных линий электропередачи.

Произведена замена 60 км проводов линий электропередачи различного класса напряжения, в зоне ответственности районных электросетей заменены почти 300 опор, отслуживших свой срок эксплуатации, от древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ЛЭП расчищено почти 6 гектаров. Специалисты службы подстанций провели текущий ремонт и техобслуживание основного и вспомогательного оборудования почти на 40 подстанциях 35-110 кВ из 62, входящих в зону оперативной ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

«Все проводимые ремонтные работы, в первую очередь, направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Карачаево-Черкесии и обеспечение бесперебойной работы энергосистемы республики при прохождении сезона максимальной нагрузки на сети», - отметил первый заместитель директора-главный инженер филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко, подчеркнув при этом, что большая часть ремонтных работ в соответствии с требованиями безопасности производится с отключением электроэнергии.

«Поскольку не всегда есть резервные линии электроснабжения, мы вынуждены ограничивать подачу электроэнергии потребителям, поэтому просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, так как все работы на объектах проводятся в интересах потребителей для повышения качества энергоснабжения», - обратил внимание Александр Лысенко.

Компания: Россети Северный Кавказ

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