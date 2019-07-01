Ростовская АЭС перевыполнила планы по выработке электроэнергии за июнь и первое полугодие 2019 года

В июне 2019 года Ростовская АЭС выработала 2 млрд 816 млн 525 тыс. кВтч электроэнергии, на 6,1% превысив плановое задание месяца, которое составляло 2 млрд 655 млн кВтч.



За первое полугодие 2019 года выработка составила 17 млрд 804 млн 978 тыс. кВтч электроэнергии, что больше планового задания на 6,6%. За аналогичный период 2018 года Ростовская АЭС выработала 14 млрд 624 млн 616 тыс. кВтч электроэнергии. Увеличение выработки связано с вводом в сентябре прошлого года в промышленную эксплуатацию энергоблока №4.



Доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы Юга составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ.



Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2019 год в объёме 31 млрд 640 млн кВтч электроэнергии.



В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.



Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru



Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года.