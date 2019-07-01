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За рубежом

Шведский и норвежский системные операторы договорились о совместном финансировании новой модели обеспечения балансовой надежности энергосистем скандинавских стран

Шведский и норвежский системные операторы договорились о совместном финансировании новой модели обеспечения балансовой надежности энергосистем скандинавских стран

1 июля 2019, 12:45
Рубрика: За рубежом
Метки: NBM
Отрасль: Электроэнергетика 

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Шведский Svenska Kraftnät и норвежский Statnett системные операторы договорились о совместном инвестировании € 94 млн в разработку новой модели обеспечения балансовой надежности энергосистем скандинавских стран (Nordic balancing model, NBM).

Решение о совместной разработке новой модели обеспечения балансовой надежности в рамках реализации программы совместного развития принято системными операторами скандинавских стран в 2018 г.

Разработка NBM включает в себя разработку IT решений, переход на 15- минутный период урегулирования отклонений и модель балансирования на основе усовершенствованного алгоритма «ошибки регулирования» («Area Control Error», mACE)*3 .

Внедрение Nordic balancing model обеспечит возможность для более оперативного реагирования на возникающие небалансы между спросом и предложением электроэнергии в скандинавском регионе, куда, помимо Швеции и Норвегии, входят Дания и Финляндия, а также будет способствовать интеграции ВИЭ в энергосистемы региона.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Регулируемым параметром (подлежащим сведению к нулю) при осуществлении вторичного регулирования заданного суммарного внешнего перетока мощности с частотной коррекцией является ошибка регулирования (mACE), равная фактическому небалансу мощности энергосистемы (зоны регулирования).

Компания: АО "СО ЕЭС"

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