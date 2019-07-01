Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу ПС 500 кВ Преображенская в энергосистеме Оренбургской области

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Оренбургской области (Оренбургское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу подстанции (ПС) 500 кВ Преображенская.

Проект строительства новой подстанции в Бузулукском энергорайоне Оренбургской энергосистемы предусматривал монтаж открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ и ОРУ 220 кВ с заходами линий электропередачи ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская. Ввод в работу ПС 500 кВ Преображенская состоялся в июне 2019 года. При сооружении заходов ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая и ВЛ 220 кВ Бузулукская – Сорочинская на ПС 500 кВ Преображенская образованы четыре новые линии электропередачи ВЛ 500 кВ Красноармейская – Преображенская, ВЛ 500 кВ Преображенская – Газовая, ВЛ 220 кВ Бузулукская – Преображенская и ВЛ 220 кВ Преображенская – Сорочинская.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 500 кВ Преображенская и заходов линий электропередачи специалисты ОДУ Урала и Оренбургского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами АО «СО ЕЭС» выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерские центры Системного оператора.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электрических режимов, учитывающие особенности этапов строительства подстанции, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей.

Ввод в работу ПС 500 кВ Преображенская обеспечит дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям объектов ПАО «Оренбургнефть».