Три подстанции на востоке Кубани будут обновлены с применением элементов цифровизации

Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к работам по обновлению оборудования трех подстанций на востоке Кубани с применением элементов современных цифровых технологий. Объем средств, направленных на замену оборудования, составит 1,8 млн руб.

На питающих центрах 110 кВ «КПТФ», 35 кВ «Биофабрика» и «Заводская» в Кавказском, Новокубанском и Гулькевичском районах энергетики заменят устаревшие электромеханические панели релейной защиты на современные микропроцессорные устройства. Реализация данных работ позволит получать все данные о параметрах работы оборудования подстанции, аварийных процессах и событиях, повысит наблюдаемость технологических процессов и сократит время на проведение анализа нештатных ситуаций.

– Новые устройства отличаются многофункциональностью, они гораздо более компактные, имеют функцию самодиагностики, которая позволяет анализировать и предотвращать аварийные процессы при возникновении повреждений на линиях электропередачи, – комментирует главный инженер Армавирских электрических сетей Андрей Бабцов.

Также на подстанции 35 кВ «Биофабрика» взамен устаревших масляных выключателей будут смонтированы 12 современных высоконадежных вакуумных выключателей. Новое оборудование более экологично, безопасно и надёжно в эксплуатации.

Применение новых технологий значительно повысит надежность работы подстанций, которые питают электроэнергией населенные пункты Кавказского, Новокубанского и Гулькевичского районов Кубани (более 20 тыс. жителей), в том числе социальные учреждения, объекты жизнеобеспечения и промышленные предприятия, включая Армавирскую биофабрику.