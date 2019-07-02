Александр Новак встретился с Министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Намдар Зангане

wire Russia 2019:
2 июля 2019, 14:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИРАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Намдар Зангане.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия стран, в том числе реализацию приоритетных инвестпроектов в отраслях ТЭК. Кроме того, в рамках переговоров было затронуто сотрудничество России и Ирана в рамках соглашения ОПЕК+, шла речь и о ситуации на мировых рынках нефти.
“Несмотря на непростую политическую обстановку на мировой арене, интенсивное российско-иранское взаимодействие наблюдается на всех уровнях. Мы заинтересованы в том, чтобы Иран как один из крупнейших мировых поставщиков энергоресурсов оставался равноправным участником рынка”, - заверил Александр Новак.