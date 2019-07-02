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Встречи

Александр Новак встретился с Министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Намдар Зангане

Александр Новак встретился с Министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Намдар Зангане

2 июля 2019, 14:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИРАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Намдар Зангане.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия стран, в том числе реализацию приоритетных инвестпроектов в отраслях ТЭК. Кроме того, в рамках переговоров было затронуто сотрудничество России и Ирана в рамках соглашения ОПЕК+, шла речь и о ситуации на мировых рынках нефти.

“Несмотря на непростую политическую обстановку на мировой арене, интенсивное российско-иранское взаимодействие наблюдается на всех уровнях. Мы заинтересованы в том, чтобы Иран как один из крупнейших мировых поставщиков энергоресурсов оставался равноправным участником рынка”, - заверил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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