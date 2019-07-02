Экспертный совет национальной промышленной премии "Индустрия" назвал пятерых финалистов

Пять компаний из Чувашии, Москвы, Челябинска и Нижнего Новгорода стали номинантами национальной промышленной премии "Индустрия", победителя объявят 8 июля на выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщил во вторник оргкомитет выставки.

В финал вышли производители элементов для солнечных батарей, труб для бурильных установок, полимерных и сверхпроводниковых материалов, а также металлического индия высокой чистоты, применяемого в микроэлектронике и некоторых других отраслях.

"По итогам голосования номинантами стали ООО "С-Инновации" (Москва), группа компаний "Хевел" (Новочебоксарск), ПАО "Челябинский цинковый завод" (Челябинск), АО "Северсталь Менеджмент" (Москва) и ООО "Нижегородполимерстрой" (Нижний Новгород)", - говорится в сообщении.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами форума выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером выставки и оператором пресс-центра.

Претенденты на победу

По информации оргкомитета, группа компаний "Хевел" представила на конкурс фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода (аморфный кремний - монокристаллический кремний), предназначенный для солнечных батарей. Коэффициент полезного действия (КПД) ячейки составляет 22,5%, мощность - более 310 Ватт.

"С-Инновации" выставили на конкурс провод второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников.

"Северсталь Менеджмент" представила на суд экспертного совета гибкие непрерывные трубы, которые призваны заменить традиционные бурильные трубы при работах внутри скважин.

От Челябинского цинкового завода в конкурсе участвует проект разработки и промышленной реализации технологии производства металлического индия высокой чистоты - квалификации Ин0000 (99,9999%).

"Нижегородполимерстрой" представил полимерпесчаные изделия - композитные изделия нового поколения, изготовленные из вторичного полимера ПВД (полимера высокого давления), ПНД (полимера низкого давления) или ПП (полипропилена), а также песка и красителя.

Пятерка финалистов была отобрана из 59 предприятий, прошедших на конкурс по формальным признакам, всего были поданы заявки от 70 компаний.

О премии

Премия "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной. Критерии отбора при определении обладателя премии - технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой характер проекта и ориентация на глобальный рынок.

В 2018 году премию получила ставропольская компания "Монокристалл", ведущий мировой производитель искусственных сапфиров.

ТАСС