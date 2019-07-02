Евгений Грабчак: "В условиях цифровой экономики капитализация определяется не суммой стоимостей, а умением компании выстроить систему управления"

Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак принял участие в V Всероссийской конференции «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей».

В своем докладе Евгений Грабчак рассказал о новых подходах к управлению электроэнергетической отраслью.

«При цифровой трансформации компании электросетевого комплекса начнут внедрять такие современные технологии и инструменты, как цифровые двойники и цифровые тени, вырастет доля автоматизации, применения роботов, технологий 3D печати, искусственного интеллекта и других», - отметил директор Департамента.

По словам Евгения Грабчака, за счет применения цифровых технологий будут существенно оптимизированы технологические цепочки, финансовые затраты, существенно снижены ошибки и недочеты. В конечном итоге будет осуществлена переоценка подходов к капитализации энергокомпаний.

«В условиях современной цифровой экономики капитализация определяется уже не суммой стоимостей всех производственных фондов, а умением компании выстроить систему управления, способную адаптироваться под различные запросы клиентов, внешних контрагентов», - добавил директор Департамента.

Евгений Грабчак напомнил, что на сегодняшний день в электроэнергетике сформировался высокий уровень износа основных производственных фондов.

«Ситуацию может исправить целевая модернизация, обновление с технологическим потенциалом. Новое оборудование и комплексы должны быть способны интегрироваться не только с существующими, но и перспективными технологиями посредством модульных конструкций. Применение модульного принципа позволит проводить модернизацию отдельных блоков, замену части оборудования электростанций на принципиально новое на протяжении всего жизненного цикла», - подчеркнул директор Департамента.

В заключение своего доклада Евгений Грабчак сказал, что в целевой модели факторы производства комбинируются под запросы потребителя, который может не осознавать принцип формирования стоимости, но влиять на нее посредством обозначения своих предпочтений.