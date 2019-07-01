Компания "Россети Янтарь" успешно прошла экологическую экспертизу по установке реклоузеров

Государственная экологическая экспертиза материалов по объекту «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ РЭС АО «Янтарьэнерго» проведена успешно. Об этом свидетельствует приказ, подписанный министром природных ресурсов и экологии Калининградской области Олегом Ступиным.



Трасса воздушной линии электропередачи проходит по государственному природному заказнику регионального значения «Майское», что требует обязательного проведения экспертизы. По проекту установлено четыре реклоузера – устройства интеллектуальной сети.



Согласно заключению экспертной комиссии, представленная документация соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды.



Реклоузеры как основные элементы интеллектуальной сети устанавливаются на территории Калининградской области в рамках тиражирования первого этапа проекта «Цифровой РЭС». На конец 2018 года смонтировано 246 устройств (100 % от запланированного объема). Приборы обеспечивают более надежное энергоснабжение, в случае технологического нарушения автоматически переключают потребителей на резервные линии за доли секунды.