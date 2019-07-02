На сайте РНК СИГРЭ доступны результаты мониторинга активности членов Сообщества за 2016-2018 годы, поздравляем победителей!

В рамках Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ были озвучены результаты анализа деятельности участников сообщества РНК СИГРЭ, проведенного впервые в соответствии с ключевыми показателями эффективности за отчетный период с 01.09.2016 по 01.09.2018. Члены Ассоциации, продемонстрировавшие наибольшую активность, в качестве награды получат полную или частичную компенсацию стоимости регистрационного взноса 48-й Сессии СИГРЭ (2020 год), а также компенсацию оплаты членских взносов в соответствии утвержденным на XVI-й Ассамблее Порядком.

Участие в мониторинге приняли 74 Индивидуальных и 21 Коллективных члена, а также 16 Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ.

Первые 3 места среди Индивидуальных членов заняли Ерошенко С.А. (УРФУ, г. Екатеринбург), Хальясмаа А.И. (УРФУ, г. Екатеринбург) и Илюшин П.В. (ПЭИПК, г. Санкт-Петербург) соответственно. Из Коллективных членов - Уральский Федеральный Университет занял первое место, АО «СО ЕЭС» - второе место, а Петербургский энергетический институт повышения квалификации - третье. На четвертом и пятом местах – ПАО «ФСК ЕЭС» и – НИУ «МЭИ». Лучшую активность среди Национальных исследовательских комитетов СИГРЭ показали - B5 «Релейная защита и автоматика», С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы» и В3 «Подстанции и электроустановки».

Более подробные результаты мониторинга доступны по ссылке.

Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов в активизации отраслевого международного научно-технического обмена в рамках СИГРЭ.

Со статистикой активности членов Сообщества за период с 01.09.2016 по 01.09.2018 можно ознакомиться по ссылке.