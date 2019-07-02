Приглашаем принять участие в XVI Международной конференции "Возобновляемая и малая энергетика-2019. Энергосбережение. Автономные системы энергоснабжения стационарных и подвижных объектов"

Уважаемые коллегии!

Приглашаем Вас принять участие в XVI Международной ежегодной научно-практической конференции «Возобновляемая и малая энергетика-2019. Энергосбережение. Автономные системы энергоснабжения стационарных и подвижных объектов».

Организаторы конференции: Комитет по проблемам использования возобновляемых источников энергии РосСНИО (Комитет ВИЭ РосСНИО), секция «Энергетика» Российской инженерной академии, НИУ «МЭИ» институт «Гидроэнергетики и Возобновляемых Источников Энергии (ИГВИЭ)» и кафедра Электротехнических Комплексов Автономных Объектов и Электрического Транспорта (ЭКАО и ЭТ) НИУ «МЭИ», НИЦ «ВИНДЭК», Национальный исследовательский комитет С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы» РНК СИГРЭ (НИК С6 РНК СИГРЭ).

Место проведения: НИУ «МЭИ», г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 14, Малый актовый зал, (корпус И, 4 этаж).

Дата проведения: 2-3 июля 2019 года.

Тематика: ВИЭ, распределенная энергетика в мире и России: новые достижения и разработки; опыт сооружения и эксплуатации.

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