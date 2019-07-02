REE завершил отбор поставщиков услуг по временному снижению мощности потребления на второе полугодие 2019 г.

Системный оператор Испании REE провел отбор исполнителей на оказание услуг по временному снижению мощности потребления (servicio de interrumpibilidad) на период поставки с 1 июля по 31 декабря 2019 г. В аукционах приняли участие 123 компании – крупные потребители электроэнергии.

В соответствии с приказом национального министерства энергетики (Ministerio para la Transición Ecológica) от 13 июня 2019 г. предусматривался отбор не более 352 объектов со снижением потребления на 5 МВт (суммарно 1 760 МВт) и не более 16 объектов со снижением потребления на 40 МВт (суммарно 640 МВт). Установленная министерством предельная цена предложений по снижению мощности потребления по каждой из категорий составляла € 125 000 и € 150 000 за 1 МВт в год соответственно.

По итогам состоявшихся 17-19 июня 2019 г. аукционов были отобраны 16 объектов со снижением мощности потребления на 40 МВт (по средней цене € 96 925 за МВт) и 340 объектов со снижением мощности потребления на 5 МВт (по средней цене € 75 307 за МВт). Общий объем отобранных резервов составил 2 340 МВт при средневзвешенной цене € 81 220 за 1 МВт в год.

Результаты аукционов утверждены национальным регулятором (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC).

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