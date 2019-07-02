Стартовал 10-й юбилейный сезон студенческих строительных отрядов ПАО "ФСК ЕЭС"

В 2019 году компания примет на своих энергообъектах 192 студентов из 16 вузов. Торжественное открытие нового трудового сезона, который продлится до середины августа, состоялось 1 июля в НИУ «МЭИ».



20 строительных отрядов будут задействованы в прокладке ЛЭП между подстанциями 220 кВ «Мамакан» и «Сухой Лог» в Иркутской области, реконструкции воздушной линии 220 кВ «Волга – Заливская» и подстанции 220 кВ «Заливская» в Волгоградской области, возведении переключательного пункта 220 кВ «Зея» в Амурской области и на других объектах в 15 российских регионах.



Участие в строительных отрядах дает возможность студентам получить ценный опыт работы по будущей специальности. Они будут заниматься сборкой опор ЛЭП, заливкой фундаментов, прокладкой кабеля, монтажом силового оборудования и другими работами. С каждым из студентов заключен срочный трудовой договор. Бойцам строительных отрядов обеспечивается проезд к месту работы, комфортное проживание, форменная одежда, питание и медицинская страховка.



Начиная с 2010 года студенты работали более чем на 175 энергообъектах ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе принимали участие в реализации знаковых проектов: подготовке к Саммиту АТЭС во Владивостоке, зимним Олимпийским играм в Сочи, создании инфраструктуры для внешнего электроснабжения космодрома «Восточный», нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Всего в строительных отрядах компании приняли участие более 2,7 тыс. студентов технических вузов.