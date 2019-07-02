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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Стартовал ежегодный всероссийский конкурс "Новая идея" - 2019

Стартовал ежегодный всероссийский конкурс Новая идея - 2019

2 июля 2019, 15:10
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НОВАЯ ИДЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Всероссийский конкурс «Новая идея» – это конкурс на лучшую научно–техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса России, который проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России.

К участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты предприятий и организаций ТЭК. В этом году конкурс проводится по 16 различным секциям. Заявки на участие принимаются до 4 ноября текущего года.

По словам Председателя Конкурсной комиссии А.Б. Бондаренко, Статс-секретаря-заместителя Министра энергетики Российской Федерации, Минэнерго России придаёт огромное значение конкурсу.

«Мы, безусловно, и дальше будем поддерживать этот конкурс. Рассчитываем на еще более активное участие молодых специалистов. Уверена, что новые идеи помогут развивать отечественный топливно-энергетический комплекс и экономику страны в целом», – подчеркнула Анастасия Бондаренко.

Необходимо отметить, что в 2019 году расширились категории участвующих. Так помимо молодых участников в возрасте до 35 лет, к участию в конкурсе «Новая идея» - 2019 приглашаются специалисты компаний старше 35 лет.

Подведение итогов конкурса и определение победителей проводит Конкурсная комиссия в составе представителей Минэнерго России, научных и общественных организаций, работодателей и независимых экспертов.

Оператором по организации и проведению конкурса Министерством энергетики Российской Федерации определен ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» («ИПК ТЭК»).

Компания: РНК СИГРЭ

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