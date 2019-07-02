Страны Соглашения ОПЕК+ подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти

В ходе Шестого заседания министров стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК состоялось подписание Хартии сотрудничества стран-производителей нефти. Документ был одобрен единогласно.

“Хартия сотрудничества стран-производителей нефти должна стать фундаментом нашей будущей кооперации. Благодаря такой диалоговой платформе мы сможем не только на постоянной основе продолжить отслеживать ситуацию на нефтяных рынках, но и при необходимости оперативно реагировать на возникающие перекосы, в регулярном режиме обсуждать как на министерском, так и экспертом уровнях актуальные вопросы развития отрасли”, - подчеркнул Министр энергетики Российской Федерации и сопредседатель заседания Александр Новак.

Как указано в документе, Хартия декларирует принципы прозрачности, равенства и справедливости, а участие в Хартии является добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти.

Также Хартия имеет ряд важных целей, в частности развитие диалога между нефтедобывающими странами, сотрудничество в технологической сфере ради блага производителей и потребителей нефти, долгосрочное использование нефти в мировой экономике, а также общее развитие нефтяного рынка.

Для достижения данных целей Хартии страны-подписанты планируют проводить министерскую встречу как минимум раз в год, при этом сопредседателями министерских встреч будут главы делегаций от Страны-члена ОПЕК и страны, не входящей в ОПЕК, на ежегодной ротационной основе. Также будут проводиться встречи технических экспертов стран-участниц Хартии как минимум два раза в год.

Хартия сотрудничества стран-производителей нефти

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