В Оренбургской области запущена уже 12-я солнечная станция

Елшанская солнечная электростанция мощностью 25 МВт введена в эксплуатацию в Оренбургской области. Станция с 1 июля начала подачу электроэнергии в сеть. По расчетам экспертов, прогнозная годовая выработка электроэнергии составляет 30,5 млн кВт/ч. С вводом новой СЭС в регионе теперь работают 12 солнечных электростанций общей мощностью 260 МВт. Добавим, что Оренбургская область начала развивать альтернативную энергетику с 2015г. и сейчас является признанным лидером этой отрасли.

В Оренбургской области запущена Елшанская солнечная электростанция. Это уже вторая СЭС, запущенная в регионе в этом году. Сама станция и ее комплектующие, включая инверторное оборудование и опорные конструкции, произведены в России. Станция построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведенных на заводе компании «Хевел» в Новочебоксарске. Эффективность каждого солнечного элемента на них достигает 23%.

Новая станция начала подачу электроэнергии в сети с 1 июля. По расчетам экспертов, прогнозная годовая выработка электроэнергии новой станции составляет 30,5 млн кВт/ч. Это позволит ежегодно избежать 16 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу и сэкономит 4 млн кубометров природного газа.

Отметим, что первая солнечная станция появилась в регионе весной 2015г. Теперь, с вводом Елшанской СЭС, в области работают 12 солнечных электростанций общей мощностью 260 МВт. Благодаря этому в течение последних лет Оренбургская область остается признанным лидером по внедренным источникам альтернативной энергетики в России.

"Клуб Регионов"