Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ: открыта регистрация

Открыта регистрация на Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам.

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам (ВКР) – общероссийское соревнование выпускников технических вузов. Главная цель конкурса - выявление и поощрение перспективной молодежи, заинтересованной в исследовательской и аналитической деятельности в области электроэнергетики, а также повышение уровня их профессиональных знаний и компетенций.

Конкурс проводится под эгидой Молодежной секции РНК СИГРЭ, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС». Оператором конкурса выступает Благотворительный фонд «Надежная смена».

К участию приглашаются выпускники текущего года (бакалавры и магистры) дневных отделений российских технических вузов.

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке http://fondsmena.ru/reg/VKR2019/. Регистрация на Конкурс продлится до 18 августа 2019 года.

ВКР размещаются при регистрации на сайте в виде файлов в форматах DOC и PDF. Формулы и рисунки текста ВКР должны открываться стандартным пакетом ПО Microsoft Word. Отдельные файлы приложений к ВКР (при наличии) должны быть предоставлены в редактируемом формате и в PDF. Титульный лист ВКР с визами должен быть предоставлен отдельным файлом в формате PDF.

Тематика ВКР участников Конкурса должна соответствовать актуальным для компаний электросетевого комплекса темам в соответствии с Приложением №1 к данному информационному письму.

Первый этап Конкурса проводится с 19 августа по 05 сентября 2019 года на базе вузов-участников (Приложение №2). Координатор в вузе проверяет работы на соответствие тематикам Конкурса и передает их в Экспертный совет вуза (в составе не менее 3-х преподавателей). Экспертный совет оценивает ВКР участников и отбирает не более 3-х ВКР бакалавров и 3-х ВКР магистров от вуза для участия во втором этапе Конкурса. Работы участников из других вузов (не включенных в Приложение № 2) будут оценены и отобраны специально созданной организаторами независимой экспертной комиссией.

Второй этап Конкурса (независимая экспертиза) проводится с 06 по 20 сентября 2019 года. Оргкомитет направляет работы экспертной комиссии, сформированной из числа специалистов компаний-организаторов конкурса. Каждую работу оценивают, как минимум, три независимых эксперта. Для участия в третьем этапе Конкурса отбираются 10 лучших ВКР бакалавров и 10 лучших ВКР магистров, которые признаются финалистами Конкурса.

Третий этап Конкурса (очное представление работ) проводится 5 октября в рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя - 2019». Финалисты конкурса представляют свои работы в виде доклада с презентацией перед Экспертами.

Победители конкурса будут приглашены на Школу лидеров энергетики, а также награждены дипломами и памятными призами от Оргкомитета.

Важные даты:

Прием заявок на участие в конкурсе на сайте www.fondsmena.ru с 01.07.2019 по 18.08.2019 Первый этап конкурса с 19.08.2019 по 05.09.2019 Второй этап конкурса (независимая экспертиза) с 06.09.2019 по 20.09.2019 Третий этап конкурса в рамках Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя - 2019». Очная защита. 5 октября 2019

Оргкомитет Конкурса:

Дмитрий Сердюков, тел. +7 (916) 172-95-25, serdyukov@fondsmena.ru Дмитрий Серов, тел. + 7 (926) 739-44-17, serovcigre@yandex.ru

Оперативная информация о Конкурсе на сайте: www.fondsmena.ru и www.cigre.ru/rnk/youth.

Материалы к новости:

Конкурс выпускных квалификационных работ: темы - ссылка.



Источник:сайт фонда «Надежная смена»⁠