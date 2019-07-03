CIGRE Newsletter за май 2019 года

Майкл ХЕЙЕК Future Connections ELECTRA

Редакционная статья

В рамках стратегического плана в 2018 году в Париже была утверждена брендинговая инициатива по подготовке к празднованию столетнего юбилея нашей организации. СИГРЭ объединяет специалистов всех направлений в области энергосистем, которые предлагают стратегические ориентиры руководителям организаций и предприятий во всем мире, а также нашим ведущим технологам.

В следующем издании Electra мы вводим рубрику «Мировые связи». Вниманию действующих и перспективных членов будут предложены заказные статьи и интервью. Назначен редакторский совет Electra для содействия центральному офису в обеспечении качества и релевантности, а также поддержания уровня аполитичности и некоммерческой культуры. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов, но мы подумали, что читателям может быть интересно ознакомиться с этими мнениями.

Продолжают работу в области брендинга наши специалисты по маркетингу и связям, одновременно с разработкой цифровой платформы Electra. Платформа будет дополнена тремя разными информационными вестниками и периодическими глобальными аналитическими записками. Эти каналы будут заполнять рубрику «Мировые связи» в Electra.

Три вестника – это:

наш Общий вестник (название будет изменено); Круг лидерства для руководителей; Связи будущего для ведущих технологов (появится осенью 2019 г.).

Вы, наверное, заметили, что февральский выпуск Electra вышел в формате PDF через e-CIGRE. В 2018 году в Париже мы объявили о переходе Electra на полностью электронную платформу к апрелю 2020 года.

Наша цель – привлекать людей в СИГРЭ по всему миру. Рубрика «Мировые связи» и несколько других передовиц будут доступны всем посетителям CIGRE.org. Мы надеемся привлечь в Electra подписчиков, которые затем станут нашими членами.

К началу столетнего юбилея в Париже в 2020 году будет введена новая цифровая Electra, доступная со всех электронных устройств. Представьте себе Electra с рубрикой «Мировые связи» и бесплатным контентом, привлекающим подписчиков, спонсоров и в конечном итоге новых членов с правом полного доступа. Представьте себе, как образ СИГРЭ в цифровом пространстве Electra будет соответствовать нашей прогрессивной культуре. Представьте себе 2-е столетие с Electra.

Майкл ХЕЙЕК, член управляющего комитета СИГРЭ

Оставайтесь на связи с будущим

Рассылка первого издания бесплатного электронного вестника СИГРЭ «Связи будущего» состоится в сентябре этого года. «Связи будущего» – это новости СИГРЭ о предложенных разработках, инновациях, новых технологиях, целях и задачах, возникающих в современной энергосистеме. Этот новый вестник укрепит позицию СИГРЭ как мирового символа профессионализма в области энергетики. Каждый выпуск будет содержать короткие статьи со ссылками на более полную версию. Подписаться на рассылку можно здесь.

Публикации

ELECTRA:



Апрельский выпуск журнала ELECTRA уже доступен на портале e-cigre.org:

Редакционная статья: СИГРЭ - лучшая учебная академия. - Роб Стефан, президент СИГРЭ

Жизнь сообщества Памяти Анхеля Гальего Вебинары СИГРЭ - Программа СИГРЭ Египет - Конференция о будущем электрических сетей, Каир, 6-8 марта 2019 г.

Годовые отчеты B1 - Изолированные кабели B2 - Воздушные линии

И многое другое...

Технические брошюры:

Последние технические брошюры уже доступны на портале e-cigre:

Активные рабочие группы

Передовые представители мирового сообщества в сфере совместного развития и обмена опытом в отрасли энергосистем собираются для обсуждения и изучения вопросов будущего отрасли по всей цепочке создания ценности от производства до распределения.

Последние разработки Рабочих групп СИГРЭ:

TOR-WG C1.43 Требования к цифровым платформам и инструментам анализа активов в электроэнергетических системах

TOR-WG C4.56 Моделирование электромагнитных переходных процессов для масштабных исследований воздействий на энергосистему с большим числом объектов генерации на базе инверторов

TOR-WG B1.72 Проверка паспортных данных кабелей – применение в сложных ситуациях

TOR-JWG B2_D2.72 Мониторинг состояния и дистанционная диагностика воздушных линий

TOR-WG C5.31 Влияние гибкого регулирования спроса на оптовые и розничные цены на электроэнергию

TOR-WG C2.26 Восстановление работы энергосистемы с учетом быстрых изменений в ее составе и структуре генерирующих мощностей

TOR-WG C3.21 Включение акционеров в процессы принятия решений по развитию сетей

TOR-WG B1.70 Рекомендации по использованию и испытанию оптоволокна в подводных кабельных системах

TOR-WG B2.75 Рекомендации по применению изолированных и неизолированных проводов на воздушных линиях передачи среднего и низкого напряжения

TOR-WG B2.74 Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для инспектирования воздушных линий электропередачи

TOR-JWG B4.82 Указания IEEE по применению реального кода в моделях ЭМП для систем постоянного тока, гибких систем передачи переменного тока и генераторов на базе инверторов при анализе энергосистем

Мероприятия СИГРЭ

Вебинары:

Предстоящие вебинары: ссылка.

Мероприятия:

Предстоящие мероприятия: ссылка.