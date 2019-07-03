CIGRE Newsletter за май 2019 года

Переход от LS к HF. Предпосылки, тенденции, мировой опыт
3 июля 2019, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Майкл ХЕЙЕК
Future Connections
ELECTRA
В рамках стратегического плана в 2018 году в Париже была утверждена брендинговая инициатива по подготовке к празднованию столетнего юбилея нашей организации. СИГРЭ объединяет специалистов всех направлений в области энергосистем, которые предлагают стратегические ориентиры руководителям организаций и предприятий во всем мире, а также нашим ведущим технологам.
В следующем издании Electra мы вводим рубрику «Мировые связи». Вниманию действующих и перспективных членов будут предложены заказные статьи и интервью. Назначен редакторский совет Electra для содействия центральному офису в обеспечении качества и релевантности, а также поддержания уровня аполитичности и некоммерческой культуры. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов, но мы подумали, что читателям может быть интересно ознакомиться с этими мнениями.
Продолжают работу в области брендинга наши специалисты по маркетингу и связям, одновременно с разработкой цифровой платформы Electra. Платформа будет дополнена тремя разными информационными вестниками и периодическими глобальными аналитическими записками. Эти каналы будут заполнять рубрику «Мировые связи» в Electra.
Три вестника – это:
Вы, наверное, заметили, что февральский выпуск Electra вышел в формате PDF через e-CIGRE. В 2018 году в Париже мы объявили о переходе Electra на полностью электронную платформу к апрелю 2020 года.
Наша цель – привлекать людей в СИГРЭ по всему миру. Рубрика «Мировые связи» и несколько других передовиц будут доступны всем посетителям CIGRE.org. Мы надеемся привлечь в Electra подписчиков, которые затем станут нашими членами.
К началу столетнего юбилея в Париже в 2020 году будет введена новая цифровая Electra, доступная со всех электронных устройств. Представьте себе Electra с рубрикой «Мировые связи» и бесплатным контентом, привлекающим подписчиков, спонсоров и в конечном итоге новых членов с правом полного доступа. Представьте себе, как образ СИГРЭ в цифровом пространстве Electra будет соответствовать нашей прогрессивной культуре. Представьте себе 2-е столетие с Electra.
Майкл ХЕЙЕК, член управляющего комитета СИГРЭ
Рассылка первого издания бесплатного электронного вестника СИГРЭ «Связи будущего» состоится в сентябре этого года. «Связи будущего» – это новости СИГРЭ о предложенных разработках, инновациях, новых технологиях, целях и задачах, возникающих в современной энергосистеме. Этот новый вестник укрепит позицию СИГРЭ как мирового символа профессионализма в области энергетики. Каждый выпуск будет содержать короткие статьи со ссылками на более полную версию. Подписаться на рассылку можно здесь.
ELECTRA:
Апрельский выпуск журнала ELECTRA уже доступен на портале e-cigre.org:
Технические брошюры:
Последние технические брошюры уже доступны на портале e-cigre:
Передовые представители мирового сообщества в сфере совместного развития и обмена опытом в отрасли энергосистем собираются для обсуждения и изучения вопросов будущего отрасли по всей цепочке создания ценности от производства до распределения.
Последние разработки Рабочих групп СИГРЭ:
Вебинары:
Предстоящие вебинары: ссылка.
Мероприятия:
Предстоящие мероприятия: ссылка.