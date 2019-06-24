Географы МГУ опубликовали первую версию веб-атласа доступной волновой энергии морей России

Интерфейс веб-атласа доступной волновой энергии морей России Карта волновой энергии Черного моря

Ученые географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова опубликовали в открытом доступе первую версию веб-атласа доступной волновой энергии морей России. С тестовой версией веб-атласа можно ознакомиться по адресу http://autolab.geogr.msu.ru/wavenergy. В ней опубликованы данные о пространственном распределении энергии волн в Черном, Каспийском, Балтийском, Баренцевом и Карском морях. Также атлас содержит информацию об основных параметрах ветрового волнения. Пользователи могут оценить величину средней энергии волн разных морей России.

К созданию веб-атласа доступной волновой энергии в морях России ученые географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова приступили в 2018 году. Основу атласа составляют уникальные данные об энергетическом потенциале ветра и волн, полученные сотрудниками факультета по результатам численного моделирования на основе оригинальных методик.

В рамках проекта по созданию веб-атласа географы МГУ также разрабатывают методику для расчета оптимального состава гибридных энергетических установок, использующих одновременно солнечную, ветровую и волновую энергию.

— Создаваемая методика позволит рассчитывать количество генераторов того или иного типа для наиболее стабильной выдачи электроэнергии или для максимальной ее выработки за определенный промежуток времени в конкретной географической точке, — сказал ст.н.с. кафедры океанологии географического факультета МГУ, координатор проекта по созданию веб-атласа Станислав Мысленков.

Проблемами возобновляемой энергетики с каждым годом занимается всё большее количество ученых во всем мире. Использование энергии солнца, ветра и волн является одним из реальных вариантов замещения углеводородных ресурсов, которые истощаются, а при их использовании причиняется вред окружающей среде. Однако для возобновляемых источников энергии характерно непостоянство распределения в пространстве и во времени. Поэтому для их эффективного использования необходимо проводить подробные оценки количества доступной «зеленой» (возобновляемой) энергии.

В ближайшее время веб-атлас пополнится данными об энергии ветра, а также специальным статистическим функционалом, позволяющим оценить сезонную изменчивость характеристик волн и ветра.

Последние новости о ходе проекта «Создание веб-атласа доступной ветровой и волновой энергии для прибрежной зоны морей России», а также публикации с описанием полученных результатов размещены на странице https://www.researchgate.net/project/Web-atlas-of-wind-and-wave-available-energy-in-the-coastal-zones-of-the-Russian-Seas.

Данный проект выполняется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Контактное лицо: ст.н.с., кандидат физико-математических наук, Станислав Мысленков, +79269856135, stasocean@gmail.com.