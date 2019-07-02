"Россети Кубань" завершает ремонт двух крупных подстанций в Курганинском районе

Сотрудники Лабинских электросетей (филиала компании «Россети Кубань») завершают ремонтные работы на подстанциях 110 кВ «Родниковская» и 35 кВ «Степная» в Курганинском районе Краснодарского края. Питающие центры обеспечивают электроснабжение свыше 20 тысяч жителей и 15 объектов жизнеобеспечения.



Энергетики провели профиспытания силовых трансформаторов и конденсаторов связи, опробовали устройства релейной защиты и автоматики. Выполнили капитальный ремонт отделителей и короткозамыкателей, масляных выключателей и ячеек комплектных распределительных устройств.



От подстанции «Родниковская» запитаны 65 трансформаторных подстанций общей мощностью более 12 МВт. Они обеспечивают электроснабжение потребителей ряда сельских населенных пунктов, части города Курганинска, а также потребителей Кошехабльского района Республики Адыгея. Социальная значимость этого питающего центра очень велика, поэтому важно, чтобы она отвечала всем современным техническим требованиям и обеспечивала качественную подачу электроэнергии.



Реализация программы ремонта объектов электросетевого комплекса идет без отклонения от согласованного плана-графика. Все технические мероприятия, вошедшие в объем ремонтной кампании 2019 года, энергетики Лабинского филиала выполнят качественно и в установленные сроки.