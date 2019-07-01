Руководитель "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов проверил ход строительства уникальной подстанции "Плиево Новая" в Ингушетии

Заместитель Гендиректора «Россетей», генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Ингушетию лично оценил проведение работ на подстанции «Плиево Новая».

Строительство энергообъекта является одним из самых масштабных и стратегически важных проектов на Северном Кавказе. Учитывая высокую важность подстанции для обеспечения растущих потребностей Чеченской Республики и Республики Ингушетия, ход строительства объекта находится на особом контроле у компании «Россети» и органов власти регионов.



Виталий Иванов подчеркнул, что энергообъект «Россетей» позволит выдать чеченским и ингушским потребителям электроэнергию, которая вырабатывается на Грозненской ТЭС – масштабном проекте другого российского энергохолдинга «Газпром».

«Объект имеет особое значение для повышения надежности и качества энергоснабжения сразу двух регионов Северного Кавказа - Чечни и Ингушетии, присоединения к энергосетям новых объектов в этих регионах, поэтому крайне важно выполнить все мероприятия вовремя. Инвестиции в строительство подстанции «Плиево Новая» составят порядка 800 млн рублей. На этом энергообъекте используется российское оборудование и применяются цифровые технологии, что позволяет достигнуть более высокого уровня надежности и увеличить срок эксплуатации оборудования», - подчеркнул руководитель электросетевого комплекса Северного Кавказа Виталий Иванов.

Подстанция «Плиево Новая» обеспечит технологическое присоединение Грозненской ТЭС – одной из крупнейших теплостанций холдинга «Газпром», которая будет запущена в Чеченской Республике. На объекте проводятся все запланированные графиком работы. В настоящее время уже завершена установка одного силового трансформатора 40 МВА. Чтобы обеспечить транзит мощности для ТЭС, на подстанции «Плиево Новая» также предусмотрено строительство дополнительной линейной ячейки 110 кВ.