SPP объявила о создании альтернативы балансирующему рынку CAISO

Американская корпорация Southwest Power Pool (SPP)* подготовила первые предложения для заинтересованных энергокомпаний и организаций по созданию балансирующего рынка в западной части страны – в так называемой Западной объединенной зоне (Western Interconnection).

Новый энергорынок (Western Energy Imbalance Service market, WEIS) должен начать работу в декабре 2020 г. и стать альтернативой действующему с конца 2014 г. балансирующему рынку CAISO – независимого системного оператора штата Калифорния, который уже привлек к участию в своем рынке компании и организации восьми штатов.

Присоединение к торговой системе WEIS будет осуществляться путем заключения соответствующих договоров. При этом участники рынка не обязаны входить в операционную зону SPP.

На рынке будут осуществляться централизованный расчет и распределение объемов отклонений фактического производства (потребления) электроэнергии от планового с пятиминутным расчетным интервалом, а также оценка текущей балансовой надежности и доступности задействованных ресурсов. Как и предыдущий балансирующий рынок SPP, действовавший в 2007-2014 гг., торговая система WEIS предусматривает возможность двусторонней торговли и хеджирования рисков при возникновении сетевых ограничений.

Как администратор рынка, SPP будет обеспечивать надежность работы региональной энергосистемы и удовлетворение спроса на электроэнергию за счет наиболее экономически эффективной генерации, снижая тем самым затраты участников энергорынка.

Официальный сайт SPP

* SPP выполняет функции регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), в операционную зону которого входят (полностью или частично) магистральные сети на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).