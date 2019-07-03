Системный оператор поделился опытом применения синхронизированных векторных измерений на коллоквиуме Исследовательского комитета В5 CIGRE в Норвегии

На коллоквиуме Исследовательского комитета В5 CIGRE «Релейная защита и автоматизация», проходившем с 23 по 28 июня в городе Тромсё (Норвегия), Системный оператор представил доклады о внедренной в ЕЭС России системе мониторинга эффективности системных регуляторов и накопленном Системным оператором практическом опыте анализа технологических нарушений по данным синхронизированных векторных измерений.

Коллоквиумы являются основной формой активности в рамках деятельности исследовательских комитетов CIGRE. В коллоквиуме Исследовательского комитета В5 CIGRE в Норвегии приняли участие свыше 130 специалистов из 30 стран мира. Российская делегация, возглавляемая руководителем Национального исследовательского комитета (НИК) В5 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, советником директора АО «СО ЕЭС» Андреем Жуковым, стала одной из наиболее представительных и включала 23 специалистов из 11 организаций: АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ЕЭС», ПАО «РусГидро», ООО «Прософт-Системы», ООО НПП «ЭКРА», ООО «ИЦ Энергосервис», ООО «Юнител-Инжиниринг», ООО «Релематика», а также Московского энергетического института, Уральского федерального университета и Северного (Арктического) федерального университета.

Доклад «Система мониторинга эффективности работы системных регуляторов с применением данных синхронизированных векторных измерений (СВИ)» представлен Системным оператором совместно с дочерней компанией АО «НТЦ ЕЭС». В докладе представлены основные принципы, на которых базируется система мониторинга системных регуляторов. Их основной функцией является своевременное обнаружение низкочастотных синхронных колебаний в нормальных условиях работы и аварийных режимах энергосистемы с определением генератора, являющегося их источником. Разработка и внедрение системы мониторинга были инициированы Системным оператором в 2011 году, она внедрена на Северо-Западной ТЭЦ, Краснодарской ТЭЦ и Сургутской ГРЭС-2.

Большое внимание и интерес со стороны участников коллоквиума вызвали материалы доклада начальника отдела мониторинга переходных режимов Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Дмитрия Дубинина «Практический опыт анализа технологических нарушений по данным СВИ». Он представил описание различных способов мониторинга технического состояния и режимов работы генерирующего оборудования, а также методов представления динамики поведения генерирующего оборудования и развития технологических возмущений в энергосистеме.

Кроме докладов Системного оператора члены национального исследовательского комитета B5 сделали восемь докладов:

«Применение СВИ для создания адаптивной системы РЗА распределительных сетей с ВИЭ» (ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»);

«Реализация автоматики ликвидации асинхронного режима на основе данных синхронизированных векторных измерений» (ООО «Прософт-Системы»);

«Применение технологии синхронизированных векторных измерений для задач мониторинга, защиты и управления» (Арктический федеральный университет, ООО «ИЦ «ЭнергоСервис»);

«Применение данных синхронизированных векторных измерений для мониторинга технического состояния гидрогенераторов» (ПАО «РусГидро», Уральский федеральный университет);

«Применение методов синхронизации по параметрам аварийного режима для реализации шины процесса по стандарту МЭК 61850» (Московский энергетический институт);

«Оценка необходимости наличия синхронизации времени для функций РЗА, использующих данные об аналоговых величинах согласно протоколу МЭК 61850-9-2»

(ООО НПП «ЭКРА»);

«Вопросы синхронизации времени в комплексах релейной защиты, противоаварийной автоматики, цифровой подстанции и СМПР» (ООО «Прософт-Системы»;

«Вызовы при применении для РЗА каналов в сетях с пакетной коммутацией» (ООО «Юнител Инжиниринг»).

Основной объем докладов теме по «Применение данных синхронизированных векторных измерений для повышения эффективности РЗА и систем автоматизированного управления» был представлен отечественными специалистами. Так, из 28 докладов, представленных специалистами 11 стран по этой теме, 7 докладов – российские. Большое внимание в своих работах отечественные специалисты уделили вопросам развития технологии СВИ и ее применения для реальных задач мониторинга и управления.

В рамках коллоквиума была организована серия мероприятий, среди которых встречи и заседания рабочих групп комитета, семинары, обсуждение вопросов организационно-технической деятельности комитета на период подготовки к 48-й сессии CIGRE в 2020 году, а также сессия постеров и рассмотрение докладов специалистов.

Андрей Жуков и Дмитрий Дубинин приняли участие в совещании рабочей группы В5-62 «Тестирование жизненного цикла устройств синхронизированных векторных измерений для их применения в системах релейной защиты, мониторинга и управления».

В рамках коллоквиума Андрей Жуков также принял участие в серии рабочих встреч. Встреча с председателем международной конференции Института инженеров электротехники и электроники Smart Grid Synchronized Measurements Analytics (SGSMA) Младеном Кезуновичем была посвящена вопросам привлечения российских специалистов к работе в форумах SGSMA. Конференция позиционируется зарубежными специалистами как ведущий международный форум для обсуждения последних исследований и достижений в области применения СВИ и базирующихся на их основе аналитических задачах в электроэнергетике. В ходе встречи с представителем системного оператора Бразилии поднимались вопросы взаимодействия в области развития практических задач на основе технологии СВИ в рамках деятельности Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15.

В заключительной части коллоквиума на заседании Исследовательского комитета B5 CIGRE по вопросам организационно-технической деятельности комитета на период подготовки к 48-й сессии CIGRE в 2020 году руководством НИК В5 РНК СИГРЭ была представлена презентация по подготовке к Международной конференции и выставке «Релейная защита и автоматика энергосистем – 2020», которая пройдет в мае 2020 года в Москве. Этой теме был также посвящен ряд встреч Андрея Жукова с руководителями Исследовательского комитета, в ходе которых достигнуты договоренности о взаимодействии при подготовке и проведении данного мероприятия.