В Научно-техническом центре ФСК ЕЭС состоялось открытие II международной конференции "Цифровая подстанция"

В Москве начала работу II международная научная конференция «Цифровая подстанция. Стандарт МЭК 61850. Цифровизация электрических сетей», организованная Научно-техническим центром ФСК ЕЭС (АО «НТЦ ФСК ЕЭС», дочернее общество ПАО «ФСК ЕЭС») и голландской компанией DNV GL при поддержке национальных комитетов СИГРЭ России и Нидерландов. Основная тема мероприятия – цифровизация электрических сетей при обеспечении совместимости оборудования и технологических систем различных производителей.

В конференции участвуют представители энергетических и промышленных компаний, экспертного и научного сообщества – ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС), Siemens AG, KEMA B.V., OMICRON electronics GmbH и др. Всего – более 250 специалистов из России, Нидерландов, Германии, Австрии, Казахстана, Белоруссии.

Обсуждается практический опыт реализации цифровых проектов ПАО «ФСК ЕЭС», госкорпорацией «Росатом», ПАО «Газпром нефть», электросетевыми предприятиями Германии. Также рассматривается развитие информационных технологий, необходимых для перехода к цифровой электроэнергетике, различные аспекты построения «Интернета энергии» (IDEA), применение в отрасли big data, решений в сфере машинного обучения и др.

В рамках мероприятия организована выставка ведущих производителей оборудования для цифровых подстанций. Конференция завершит свою работу 4 июля 2019 года.

Впервые международная научная конференция «Цифровая подстанция. Стандарт МЭК 61850. Цифровизация электрических сетей» состоялась в России в 2017 году. В прошлом году на полях 47-й Сессии СИГРЭ в Париже было подписано соглашение между национальными комитетами СИГРЭ России и Нидерландов, АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и DNV GL о регулярном проведении данного мероприятия.

ПАО «ФСК ЕЭС» свыше 10 лет применяет технологии на базе международного стандарта МЭК 61850. Сегментно цифровизованы более 200 энергообъектов, в АО «НТЦ ФСК ЕЭС» создан опытный полигон «Цифровая подстанция». В 2018 году началось внедрение в сфере инжиниринга сервиса цифрового проектирования. До 2025 года компания планирует комплексное внедрение технологии «Цифровая подстанция» более чем на 30 объектах. Первый такой проект выполнен в прошлом году в рамках строительства подстанции 500 кВ «Тобол» в Тюменской области.