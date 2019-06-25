Виталий Стариков назначен генеральным директором АО "СвердНИИхиммаш"

Решением Совета директоров генеральным директором АО «СвердНИИхиммаш» назначен Виталий Алексеевич Стариков, занимавший до настоящего времени должность директора проекта АО «Атомэнергомаш».

«СвердНИИхиммаш является одним из ключевых научных институтов атомной отрасли. Виталий Стариков на посту руководителя должен обеспечить преемственность и придать новый импульс развитию предприятия на рынке оборудования для АЭС и в других секторах экономики», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

В.А. Стариков родился в 1972 году. Окончил Институт экономики и антикризисного управления и Московский государственный университет путей сообщения. С 1994 года работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях. В 2012 году избран на должность генерального директора ОАО «Уралкриомаш». В 2014 году назначен руководителем дивизиона в ОАО «НПК «Уралвагонзавод». В 2015-2017 гг. работал заместителем генерального директора АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС». С 2017 года – директор проекта в АО «Атомэнергомаш».



Рауиль Каримов, ранее возглавлявший АО «СвердНИИхиммаш», продолжает работать в компании в должности советника генерального директора.