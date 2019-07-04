Андрей Черезов провел ряд выездных совещаний в Крыму

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросу реконструкции Сакской ТЭЦ в Крыму. В мероприятии приняли участие представители Ростехнадзора, исполнительной власти Республики Крым, АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС» , АО «КРЫМТЭЦ», ГУП РК «Черноморнефтегаз», ГУП РК «Крымгазсети», АО «ОДК»

Андрей Черезов напомнил, что первый этап строительства Сакской ТЭЦ с установкой генерирующего оборудования мощностью 90 МВт выполнен в полном объеме, предоставлено право участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистрированной группы точек поставки. По второму этапу строительства Сакской ТЭЦ в настоящее время завершены строительно-монтажные работы, необходимо получить разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию и провести комплексные испытания оборудования.

«Также «Крымэнерго» завершены мероприятия по технологическому присоединению Сакской ТЭЦ к электрическим сетям, которые позволят обеспечить выдачу мощности в полном объеме. Оборудование опробовано под напряжением в режиме пуско-наладочных работ. Ввод в эксплуатацию будет осуществлен после получения разрешения Ростехнадзора», - сказал заместитель Министра.

Кроме того Андрей Черезов провел совещание по вопросу обеспечения надежного газоснабжения и развития газового комплекса на территории Республики Крым.