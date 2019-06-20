Enel Green Power начинает строительство нового ветропарка в Южной Африке мощностью 140 МВТ

Enel, действуя через свою дочернюю компанию по возобновляемой энергетике Enel Green Power RSA ("EGP RSA"), приступила к строительству ветроэлектростанции Garob мощностью 140 МВт недалеко от города Коппертон, который является частью местного муниципалитета Сиятемба в Северной Капской провинции Южной Африки. Garob является пятым проектом Группы Enel в области ветроэнергетики в стране и предполагает инвестиции в размере более 200 миллионов евро.

"С началом строительства Garob мы достигли уже следующего значимого этапа развития в Южной Африке спустя всего несколько недель после запуска строительства ветропарка Oyster Bay", - сказал Антонио Каммисекра, Глава Enel Green Power. "Наряду с ускорением роста использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Южной Африке, мы концентрируем нашу деятельность в сфере устойчивого развития на популяризации естественных наук, которые вносят значительный вклад в развитие необходимых профессиональных навыков у специалистов энергетической отрасли с целью поддержания высокой компетентности на местном уровне. В будущем мы будем продолжать работать над проектами, право на разработку которых мы получили в Южной Африке, а также запускать инициативы по созданию общей ценности для местных сообществ, в то же время продолжая поиск дальнейших возможностей для устойчивого роста в сфере ВИЭ в стране".

Garob является третьим проектом Enel Green Power в сфере возобновляемой энергетики, строительство которого было начато в Южной Африке с начала этого года в соответствии с инвестиционной программой в стране. Другими проектами являются ветропарки Nxuba и Oyster Bay мощностью 140 МВт каждый. Общая установленная мощность строящихся в Южной Африке ветропарков составит 420 МВт.

После ввода в эксплуатацию, запланированного на первое полугодие 2021 года, ветропарк Garob, оснащенный 46 турбинами, будет генерировать около 573 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу ежегодно. Проект Garob компании EGP RSA был отобран в ходе четвертых торгов в рамках Программы закупок ВИЭ у независимых производителей (REIPPPP).

Ветропарк Garob является первым проектом Группы Enel в области ветроэнергетики в Северной Капской провинции и расположится в районе, который стремительно становится центром возобновляемой энергии в Южной Африке из-за растущего числа как солнечных, так и ветряных электростанций в регионе. На площадке Garob будут возведены бетонные башни вместо сборных стальных, что повысит рабочую занятость на местах на этапе строительства.

После ввода в эксплуатацию Enel Green Power запустит инициативы по развитию предпринимательства в сообществах, живущих в непосредственной близости от ветропарка. Среди этих инициатив, например, Программа культивирования растений, которая предоставляет менторские услуги и поддержку стартапов в области агро-, био- и пищевых технологий.

Проекты в области устойчивого развития, реализуемые Enel Green Power в Северной Капской провинции, включают в себя установку футбольного поля с искусственным покрытием, которое поглощает и хранит дождевую воду. Ее обработка осуществляется с помощью очистных сооружений, что позволяет решить проблему нехватки воды и получить чистую питьевую воду. Другие инициативы подразумевают проведение бесплатного Wi-Fi для местных сообществ для поддержки планов государственных органов по развертыванию бесплатных сетей беспроводного интернета в районах с низким уровнем сервисного обслуживания.

В четвертом раунде тендера компания Enel Green Power получила право на реализацию в общей сложности пяти ветровых проектов совокупной мощностью около 700 МВт. Другими проектами компании, отобранными в четвертом раунде, стали ветропарки Karusa мощностью 140 МВт и Soetwater мощностью 140 МВт, расположенные в Северной Капской провинции, а также упомянутые ранее Nxuba и Oyster Bay, которые находятся в Восточной Капской провинции. Enel Green Power уже имеет в наличии более 520 МВт ветряных и солнечных электростанций, работающих в Южной Африке. К функционирующим станциям относятся солнечная электростанция Upington мощностью 10 МВт и Adams мощностью 82,5 МВт в Северной Капской провинции, Pulida 82,5 МВт в провинции Фри-Стейт, Tom Burke 66 МВт в Лимпопо и Paleishuewel 82,5 МВт в Западной Капской провинции. Действующие ветропарки - это ветропарки Nojoli мощностью 88 МВт и Gibson Bay мощностью 111 МВт в Восточной Капской провинции.