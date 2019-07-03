Энергетики "Пермэнерго" содействуют реализации крупного проекта жилищного строительства в городе Березники

Специалисты «Россети Урал» - «Пермэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для нового микрорайона «Еврохим», который возводится в город е Березники для сотрудников строящегося Усольского калийного комбината.

С целью исполнения мероприятий по договору технологического присоединения энергетики произвели замену масляного выключателя на вакуумный и смонтировали новую ячейку в распределительном устройстве 10 кВ на подстанции 110/35/10 кВ «Быгель». Также установлен новый распределительный пункт, оснащенный вакуумными выключателями и комплектами релейной защиты и автоматики. Кроме того, выполнена прокладка более 9 километров кабельно-воздушных линий 10 кВ. Эти и ряд других мероприятий позволили энергетикам обеспечить выдачу запрошенной застройщиками мощности в объеме 4,5 МВт.

Сейчас в микрорайоне возводят дома первой очереди. Всего здесь будет построено почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Проект предусматривает строительство пятиэтажных домов с детскими площадками и автомобильными парковками во дворах, а также включает в себя необходимую социальную инфраструктуру: два детских сада, общеобразовательную школу, спорткомплекс и гипермаркет.

Строительство данного жилого комплекса – часть крупнейшего инвестпроекта компании «ЕвроХим» в рамках трехстороннего специального инвестиционного контракта с правительством Пермского края и Министерством промышленности и торговли РФ. В рамках инвестпроекта в Березниках строится Усольский калийный комбинат по производству хлористого калия. Компания также взяла на себя обязательства социального характера: строительство в Березниках 39 многоквартирных домов, почти 1,5 тысяч квартир общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров.

Сдача в эксплуатацию всего микрорайона намечена в 2025 году.