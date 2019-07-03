Игорь Маковский: Опережающее выполнение ремонтной программы обеспечит качественную работу электросетевого комплекса 20 регионов "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика.

Отремонтированы 4 570 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и более 15,5 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 109% и 108% к плану нарастающим итогом соответственно. Проведен капитальный ремонт 18 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. Расчищено около 10 тысяч га просек воздушных линий (137% к плановым показателям нарастающим итогом). На реализацию этих мероприятий направлено 3,017 млрд. рублей.

«Ремонтная программа в энергетике – это не только грамотное планирование и четкая расстановка приоритетов, но и строгое соблюдение сроков. Они устанавливаются с учетом возможности заблаговременно подготовить электросетевой комплекс к периоду холодов. В последние годы погода преподносит немало сюрпризов, поэтому опережающее выполнение этих мероприятий позволяет нам создать мощный задел для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей 20 регионов страны в отопительный период», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Основные мероприятия ремонтной программы стартуют по окончании очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации значительную часть нуждающегося в ремонте оборудования, и завершаются к концу сентября. Основной их объем приходится на лето. На ряде крупных и значимых объектов работы уже завершены. Среди них подстанции 110 кВ «Хворостянка» в Липецкой области, «Сталелитейная» в Брянской области, «Ундол» и «Муром» во Владимирской области.

В течение 2019 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проведут капитальный ремонт 12,140 тыс. трансформаторных подстанций, а также капремонт 50,311 тыс. километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого будет заменена 40,841 тыс. опор. 28,4 тыс. га просек воздушных ЛЭП 0,4-110 кВ расчистят от древесной и кустарной растительности. На реализацию ремонтной программы будет направлено 10,29 млрд рублей.