На Колымской ГЭС стартовала летняя ремонтная компания

На Колымской ГЭС продолжается выполнение годового графика ремонтов энергетического оборудования. В рамках летней ремонтной кампании идут работы по капитальному ремонту гидроагрегата №1, которые продлятся до конца августа.

За это время технические специалисты филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» проверят техническое состояние и выполнят настройку оборудования, проведут техническое обслуживание, ремонт вентиляционных систем и систем пожаротушения, восстановят и заменят изношенные детали, проведут осмотр основных узлов, элементов и конструктивов гидроагрегата.

С 1 сентября в плановый капитальный ремонт будет выведен гидроагрегат № 2. До конца 2019 года также запланированы текущие ремонты на гидроагрегатах № 3 и № 5 станции.

«Все ремонты являются плановыми. На время проведения работ Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И. продолжит выполнять задачи по производству электроэнергии согласно плану» - рассказал главный инженер Сергей Козейкин.

До конца октября на ГЭС закончится подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г. К этому времени гидроэнергетическое и гидромеханическое оборудование станции будет полностью готово к надежной и бесперебойной работе в следующем отопительном сезоне.

Кроме ежегодных ремонтов гидроагрегатов, в 2019 году на Колымской ГЭС продолжится реализация Программы комплексной модернизации*, в ее рамках будут проведены работы на КРУ-10кВ.

*РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.