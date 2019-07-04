На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Документ разработан Минэнерго России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № ЮТ-П9-2454 и предусматривает внедрение механизма установления долгосрочных тарифов.

Согласно постановлению, цены (тарифы) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, с 1 июля 2020 года будут устанавливаться с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на основе долгосрочных параметров регулирования.

Внедрение метода тарифного регулирования, обеспечивающего установление тарифов на электрическую энергию на срок не менее 5 лет и не менее 3 лет при первом применении метода взамен применяемого в настоящее время метода с применением формул индексации регулируемых цен на электрическую энергию, позволит создать понятные долгосрочные правила регулирования рынка электрической энергии, стимулирующие рост экономической эффективности.