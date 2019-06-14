Продолжается прием заявок на Международную молодежную программу "Глобальная энергия"

«Глобальная энергия» приглашает молодых энергетиков со всего мира в возрасте до 40 лет, которые занимаются исследованиями и разработками в области энергетики, принять участие в Международной молодежной программе. В конкурсе рассматриваются лучшие исследовательские проекты и реализованные идеи молодых ученых и специалистов сферы энергетики. Прием заявок осуществляется на официальном сайте ассоциации до 31 июля 2019 года. Победители получат гранты на продолжение исследований и личные премии в размере 1 миллиона рублей каждый. Общий призовой фонд программы в этом году – четыре миллиона рублей.

Заявки принимаются в двух номинациях «Идея» и «Стартап». При этом, соискатель имеет право подать не более одной заявки только на одну из номинаций в течение года. В номинации «Идея» рассматриваются международные проекты и исследования в области энергетики по трем направлениям: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». В каждом направлении номинации определяется по одному победителю. Они получают гранты в размере 1 миллиона рублей каждый на продолжение своих исследований в рамках заявленного проекта на один год.

Для участия в номинации «Стартап» к рассмотрению принимаются международные проекты в области энергетики, успешно внедренные на производстве в течение последних 5 лет. По результатам экспертизы определяется один победитель, который получает личную премию в размере 1 миллиона рублей.

Цель программы - стимулировать научную деятельность молодых ученых и начинающих специалистов в области энергетики путем выделения им грантов и личных премий. Также важная роль уделяется выявлению перспективных исследований и успешно внедренных разработок молодых представителей научного сообщества, способствующих развитию мировой энергетической отрасли. Экспертиза работ будет осуществлена до 1 сентября. По ее результатам будут определены победители, имена которых будут озвучены 15 сентября.

Отметим, что ассоциация «Глобальная энергия» проводит конкурсы для молодых исследователей с 2004 года. На данный момент в них приняли участие 1120 конкурсантов, а победителями стали 73 ученых. Общее количество грантов и личных премий, полученных победителями, составляет порядка 50 миллионов рублей. Сегодня 25% проектов победителей молодежных программ полностью внедрены на производстве или находятся на финальной стадии разработки. Проекты победителей охватывают все основные направления энергетики. 55,4% проектов относятся к исследованиям и разработкам в традиционной энергетике, 31% - направлены на развитие нетрадиционной энергетики, а 14% проектов касаются области новых энергетических технологий.