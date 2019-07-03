Промышленное производство в России: результаты июня

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) дал оперативную оценку динамике промышленного производства за июнь 2019 года. Прирост индекса ИПЕМ-производство, характеризующего состояние промышленности России, составил +2,6% к июню 2019 года.

За второй квартал прирост индекса ИПЕМ-производство, составил +1,7% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), за 1-е полугодие – также +1,7%.

Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ по итогам июня будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

Справочная информация:

Расчет индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) основывается на косвенном интегральном показателе, который отличается высокой достоверностью – потреблении электроэнергии. В основу расчета индекса заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Об организации:

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив Института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За 14 лет работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об Институте можно найти на сайте www.ipem.ru.