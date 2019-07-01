РОСЭНЕРГОАТОМ: Сооружение уникального атомного плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" завершено

Уникальный атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», строительство которого вели на площадке ФГУП «Атомфлот» в г. Мурманске специалисты АО «Балтийский завод», передан заказчику – Концерну «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Таким образом, строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» завершилось подписанием приемочного акта, согласно которому энергоустановка прошла в полном объеме все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердила свои характеристики. Также был подписан акт приема-передачи плавучего энергоблока заказчику.

Напомним, что недавно Концерн «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет – до 2029 года.

Комментируя событие, Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петровотметил: «Передача построенного объекта заказчику – знаковый этап. Акт приемки удостоверяет, что обязательства исполнителя перед заказчиком полностью выполнены, а результаты работ соответствуют условиям договора. Мы приняли выполненные исполнителем работы и теперь начинаем активную подготовку плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной дислокации – в город Певек Чукотского автономного округа».

В свою очередь руководитель проекта «Балтийского завода» по строительству ПЭБ Алексей Владимиров отметил:

«Несмотря на завершение работ по строительству плавучего энергоблока, Балтийский завод будет участвовать в подготовке судна к перегону из Мурманска в Певек, начало которого запланировано на август 2019 г. После прихода судна на место постоянного базирования Балтийский завод окажет шефмонтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года».

Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планируется осуществить до конца 2019 года. За это время в г. Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла – Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС (г. Билибино). Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Справка:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» – это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС – оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.



Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»