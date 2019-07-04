Смоленская АЭС: первый энергоблок выведен на номинальную мощность после завершения планового текущего ремонта

4 июля 2019 года энергоблок №1 Смоленской АЭС был выведен на номинальную мощность после проведения планового текущего ремонта, в ходе которого был выполнен большой объём работ на тепломеханическом и реакторном оборудовании, а также на системах управления и защиты.

На сегодняшний на Смоленской АЭС в работе первый и третий энергоблоки, блок №2 находится в плановом текущем ремонте с 17 июня. Общая мощность работающих блоков - 2018 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет.

Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 4 дня июля составила 99 млн кВтч, всего с начала года выработано более 8,5 млрд кВтч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся, и соответствует естественным природным значениям.

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru