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Встречи

Юрий Маневич принял участие в дискуссии о взаимодействии поставщиков и потребителей энергоресурсов на площадке Совета Федерации ФС РФ

Юрий Маневич принял участие в дискуссии о взаимодействии поставщиков и потребителей энергоресурсов на площадке Совета Федерации ФС РФ

4 июля 2019, 10:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в дискуссии на тему: «Взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов: качественное, надёжное энергоснабжение и своевременные расчеты за энергоресурсы как грани развития энергетики» в рамках награждения лауреатов V Федеральной акции «Надежный партнер».

В рамках дискуссии Юрий Маневич поддержал инициативу по сокращению неблагонадежных теплосетевых организаций.

«Сейчас формально теплосетевой компанией может стать даже владелец или арендатор сети протяженностью в один метр. Такие компании зарабатывают исключительно за счет тарифа, оплачиваемого потребителями тепла. Для максимизации прибыли компании экономят на обслуживании и ремонте основных фондов, что в конечном итоге приводит к быстрому износу сетей. Минэнерго совместно с коллегами из других Министерств, Совета Федерации и Государственной Думы пытается решить проблему. Поиск решений по актуальным отраслевым вопросам занимает в нашей повестке особое место», - сказал заместитель Министра.

В ходе своего выступления Юрий Маневич отметил, что одной из приоритетных задач Минэнерго России является укрепление платежной дисциплины, выполнение которой напрямую влияет на состояние безопасности в электроэнергетике и является залогом нормального функционирования энергосистемы. Комплекс мер, обеспечивающих нормализацию расчетов на оптовом и розничных рынках электрической энергии за последнее время принят Правительством Российской Федерации.

«Речь о возможности  лишать организации статуса гарантирующего поставщика при наличии подтвержденной судебными решениями задолженности перед сетевыми организациями по оплате услуг по передаче электрической энергии в размере равном или превышающем двойной размер среднемесячной величины таких обязательств. Кроме того, усилена административная ответственность за повторное самовольное подключение к системам инженерно-технической инфраструктуры», - сказал заместитель Министра.

По словам Юрия Маневича, среди основных направлений дальнейшей  работы следует выделить  совершенствование порядка введения ограничений  режима энергопотребления и упрощения взыскания задолженности за электроэнергию.

Компания: Министерство энергетики РФ

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