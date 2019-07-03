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За рубежом

В Японии проходят испытания новой автономной гибридной системы электроснабжения, включающей СЭС, ГТУ и накопитель энергии

В Японии проходят испытания новой автономной гибридной системы электроснабжения, включающей СЭС, ГТУ и накопитель энергии

4 июля 2019, 09:00
Рубрика: За рубежом
Метки: MHIET, EBLOX
Отрасль: Электроэнергетика 

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Японская энергомашиностроительная компания Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd. (MHIET) разработала автономную систему электроснабжения гибридного типа, получившую название EBLOX, которая работает на ВИЭ и природном газе, и включает:

  • фотоэлектрическую установку установленной мощностью 300 кВт;
  • ГТУ, работающую на природном газе1, установленной мощностью 500 кВт;
  • накопитель энергии (батарея аккумуляторов) установленной мощностью 500 кВт и временем разряда – 0,5 ч,
  • блок управления COORDY, задачей которого является оптимизация работы всех компонентов системы в целях снижения эксплуатационных расходов.

Создание гибридной системы электроснабжения, использующей два вида энергоресурсов, в сочетании с накопителем энергии, продиктовано необходимостью снижения волатильности ВИЭ-генерации, чувствительной к изменениям погодных условий и времени суток.

Основным преимуществом новой системы является ее способность стабилизировать выработку электроэнергии из ВИЭ-ресурсов путем объединения возможностей трех типов генерирующих объектов, что обеспечивает высокую эффективность и низкую стоимость электроснабжения для конечных потребителей, создавая предпосылки для формирования многоцелевой экологичной системы распределенной генерации. Кроме того, в режиме параллельной работы с энергосистемой использование способности накопителя энергии оперативно разряжаться и подзаряжаться позволяет EBLOX оказывать услуги по регулированию частоты, что в будущем обеспечит для нее возможность участия в балансирующем рынке Японии.

Демонстрационная установка EBLOX7 расположена на территории головного предприятия MHIET и вся вырабатываемая ею электроэнергия в настоящее время используется на собственные нужды. Дополнительно, для обеспечения возможности проведения различных испытаний в отключенном от сети состоянии, EBLOX оснащена переменным резистором.

Предлагаемое компанией MHIET решение позиционируется как инструмент обеспечения электроснабжения отдаленных и труднодоступных районов и областей, а также как средство устранения последствий нарушений электроснабжения, вызванных стихийными бедствиями, такими как землетрясения и наводнения.

Официальный сайт Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd.

1  В качестве топлива возможно также использование биогаза или дизельного топлива.

2 Название «EBLOX» отражает совместное использование нескольких типов энергии (E) в качестве отдельных блоков (BLOX), в то время как название системы управления «COORDY» отражает идею энергетического координатора.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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