В Японии в очередной раз ужесточаются стандарты обеспечения безопасности АЭС

Регулятором в атомной энергетике Японии – Агентством по ядерному регулированию (Nuclear Regulation Authority, NRA) – утверждены новые правила о резервных мерах безопасности для АЭС, в соответствии с которыми эксплуатация ряда недавно перезапущенных японских АЭС может быть приостановлена.

По новым правилам NRA получает право приостанавливать эксплуатацию АЭС, на которых не были созданы резервные центры управления (back-up control centres) в установленные сроки. Требование о наличии на каждой действующей АЭС резервных центров управления было введено в июле 2013 г. по итогам расследования аварии на АЭС Фукусима, произошедшей в марте 2011 г. В ноябре 2015 г. NRA постановило, что строительство таких центров должно быть осуществлено в течение 5 лет после утверждения программы проектных и строительных работ для каждой АЭС. Операторы АЭС, которым не удалось создать резервные центры управления, за неделю до истечения установленного срока обязаны остановить работу ядерных реакторов и перевести их в режим холодного останова.

Первыми под новые требования попали: АЭС Sendai (1 780 МВт), находящаяся в управлении компании Kyushu Electric, оба блока которой были перезапущены в августе и октябре 2015 г.; и АЭС Takahama (3 392 МВт), находящаяся в управлении компании Kansai Electric, блоки 3 и 4 которой были перезапущены в январе и феврале 2016 г. Согласно новому регламенту резервные центры управления на этих АЭС должны быть сооружены в 2020 г. Kyushu Electric и Kansai Electric уже проинформировали NRA о переносе сроков завершения строительства резервных центров примерно на один год, а для операторов других японских АЭС прогнозируемая задержка в сроках их сооружения составит до 2,5 лет.

В настоящее время из 39 энергоблоков японских АЭС, остановленных после аварии на АЭС Фукусима, но формально сохраняющих статус действующих, только 9 прошли проверку на соответствие новым стандартам безопасности.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata