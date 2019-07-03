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Производство

ЗАО "ЗЭТО" поставил оборудование для первой цифровой подстанции в Казани

ЗАО ЗЭТО поставил оборудование для первой цифровой подстанции в Казани

4 июля 2019, 09:45
Рубрика: Производство
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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ЗЭТО

ЗЭТО

ЗАО «ЗЭТО»  поставил колонковые элегазовые выключатели для первой цифровой подстанции в Казани – ПС 110 кВ «Портовая».
Новая цифровая подстанция обеспечит надежным электроснабжением около 18 тыс. жителей города и крупные производственные предприятия.

— Все наше оборудование разработано с учетом диджитализации отрасли и готово к эксплуатации на цифровых подстанциях последнего поколения, таких как ПС 110 кВ «Портовая» в Казани, - комментирует генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков. – Номенклатура предприятия насчитывает более 400 наименований и 10 000 исполнений для напряжения от 0,4 до 750 кВ, что позволяет нам ежегодно поставлять собственное оборудование на более чем 1,5 тыс. энергетических объектов РФ, СНГ и стран зарубежья.

ПС 110 кВ Портовая - восьмая подстанция закрытого типа в Казани, все оборудование размещено внутри здания, что не только гармонично встраивается в городскую инфраструктуру, но и позволяет экономить на площади. Кроме того, все трансформаторы надежно шумоизолированы, экологичны и безопасны в использовании, что так важно, как для жителей города, так и для рабочих подстанций.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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