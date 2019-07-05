Андрей Черезов принял участие в совещании по вопросу реализации ФЦП развития Крыма

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросу реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».



Андрей Черезов напомнил, что Минэнерго России предлагает перераспределить более 9 млрд рублей внутри ФЦП. Из них 1,082 млрд рублей направить дополнительно на реализацию проекта «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)», остальные на модернизацию электросетевого комплекса Южного берега Крыма.



Кроме того, Андрей Черезов провел совещание по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям в Республике Крым ГУП РК «Крымэнерго».



Андрей Черезов отметил, что объем технологических присоединений растет. Однако для дальнейшей реализации взятых ГУП РК «Крымэнерго» обязательств есть потребность в привлечении дополнительного финансирования.