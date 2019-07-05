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Встречи

Андрей Черезов принял участие в совещании по вопросу реализации ФЦП развития Крыма

Андрей Черезов принял участие в совещании по вопросу реализации ФЦП развития Крыма

5 июля 2019, 17:10
Рубрика: Встречи
Метки: КРЫМ, МИНЭНЕРГО, КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросу реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Андрей Черезов напомнил, что Минэнерго России предлагает перераспределить более 9 млрд рублей внутри ФЦП. Из них 1,082 млрд рублей направить дополнительно на реализацию проекта «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)», остальные на модернизацию электросетевого комплекса Южного берега Крыма.

Кроме того, Андрей Черезов провел совещание по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям в Республике Крым ГУП РК «Крымэнерго».

Андрей Черезов отметил, что объем технологических присоединений растет. Однако для дальнейшей реализации взятых ГУП РК «Крымэнерго» обязательств есть потребность в привлечении дополнительного финансирования.

Компания: Министерство энергетики РФ

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