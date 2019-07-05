CNPC начала строительство участка газопровода "Сила Сибири" в Китае

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начала прокладывать средний участок газопровода "Сила Сибири", в компании планируют завершить строительство к октябрю, говорится в сообщении компании.

"Сварочные работы уже начались. Деятельность по реализации инженерного проекта на среднем участке "восточного" маршрута осуществляется в полную силу", - заявил генеральный директор CNPC Чжан Вэйсюань.

Как известно, "восточный" маршрут "Силы Сибири" на территории Китая включает три участка: северный, промежуточный и южный. Согласно данным компании, промежуточная часть трубопровода протяженностью более 1,1 тыс км соединит уезд Чанлин в северо-восточной провинции Цзилинь с городом Юнцин (провинция Хэбэй, Северный Китай).



Строительством этой части займутся около 10 тыс человек.



"Газпром" в III квартале 2019 года планирует начать заполнение газом трубопровода "Сила Сибири". Как сообщил ранее глава корпорации Алексей Миллер, строительство идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 года.



Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд кубометров в год.



Как писали "Вести.Экономика", в июне стало известно, что "Газпром" обсуждает с Китаем увеличение поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" еще на 6 млрд кубометров газа в год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы обсуждаем с CNPC возможность увеличения поставок по текущему маршруту, а также дополнительных поставок по другим маршрутам, таким как "Дальний Восток" и "Алтай". Это так называемый проект "Сила Сибири-2". Обычно мы с китайцами договариваемся не так быстро. Это не полгода и не год, а более значительный период. Но хочу сказать, что переговоры идут интенсивно. И, возможно, вы увидите выход на какие-то новые подписанные объемы", - заявила ранее глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

К 20 февраля "Газпром" построил 99% газопровода "Сила Сибири". В этом году "Газпром" направит на строительство трубы 147,5 млрд руб.

vestifinance.ru