Пожарная безопасность кабелей в наших руках

В мировой практике существуют кабели с индексом LSZH, LSOH, LSHF, LSNH – все это разное обозначение одних и тех же кабелей: с низким дымо-, газовыделением, не содержащих галогенов в своем составе.

В России чаще всего при изготовлении изоляции и оболочек кабельных изделий используются композиции на основе ПВХ. В начале 2000-х годов разработаны ПВХ-пластикаты с пониженным дымовыделением и, соответственно, конструкции кабелей, которые получили индекс LS.

Однако кабели с индексом LS не обеспечивают безопасность по токсичности летучих продуктов горения, их коррозионной активности, дымообразующей способности в условиях пожара и др.

В рамках сессии «Кабельный бизнес» на Российском международном электротехническом форуме Александр Азанов, заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» рассказал о проблемах и возможностях изготовления пожаробезопасных кабелей нового поколения. В частности он отметил:

«Пока мы пытаемся в рамках «Честной позиции» заставить поставщиков материалов разработать ПВХ-пластикаты для получения качественного кабеля типа LS, а также научиться их проверять на входном контроле, в Европе уже вышли новые требования к пожаробезопасным кабелям. Согласно директиве CPR EU/305/2011 даже стандартные в нашем понимании кабели HF не в полной мере соответствуют новым требованиям. Кроме этого изменились и требования к испытательному оборудованию и методикам. Наша нормативная база далека от совершенства, например, применение соответствующих пластикатов не гарантирует выпуск кабеля в соответствии с ГОСТ. Стандарты по пожаробезопасным кабелям могут датироваться 80-ми годами, по пластикатам – 2000-ми».

В мировой практике пожаробезопасные кабели обозначаются индексами LSHF, что логично. В России LS и HF это отдельные технологии. Для того, чтобы кабели были реально безопасными необходимо актуализировать и привести в соответствие нормативы, разработать новые конструкции кабелей, освоить производство сырья для современных материалов, например линейный ПЭ и ЭВА может доработать «Нижнекамскнефтехим», а разработкой подходящего гидроксида алюминия занимается «Русал» в г. Ачинск.

Проблема производства пожаробезопасной кабельной продукции сегодня стоит остро, поскольку дело касается сохранности имущества и человеческих жизней. Росстандарт и отраслевые институты еще не начали работу по актуализации нормативной базы и не используют возможности для повышения безопасности кабельно-проводниковой продукции. В рамках сессии было предложено производителям материалов и кабельным заводам объединить свои усилия и инициировать совместную разработку нормативной документации на материалы и кабельную продукцию.