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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в 24-м Всемирном Энергетическом Конгрессе

Не упустите возможность принять участие в одном из крупнейших деловых мероприятий года, охватывающим весь спектр стратегических вопросов развития мировой энергетики. В мероприятии примут участие более 500 генеральных директоров энергетических компаний, 70 государственных министров от различных стран. Ожидается, что общее число посетителей и участников Конгресса превысит 15 000 человек.

На мероприятиях обширной деловой программы выступят более 250 спикеров международного уровня.

24-й Всемирный Энергетический Конгресс пройдет в Абу-Даби под патронажем Его Высочества шейха Халифы ибн Зайд Аль Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов в период с 9 по 12 сентября 2019 года. Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» стал единственным российским изданием, получившим статус официального отраслевого информационного партнёра Конгресса.

Несмотря на то, что проход на выставочные площадки Конгресса бесплатный, посещение пленарного заседания, форумов, панельных дискуссий, круглых столов и рабочих групп возможно только для зарегистрированных делегатов. Просто перейдите по ссылке и пройдите простую процедуру регистрации.

Войдите в мировое сообщество экспертов в области энергетики, которые будут формировать энергетический ландшафт будущего!

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