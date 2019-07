Продлен срок приема тезисов докладов на Международный коллоквиум ИК А2, В2 и D1 СИГРЭ

Уважаемые коллеги!

Напоминаем вам, что с 20 по 22 ноября 2019 года в Нью-Дели (Индия) состоится Международный коллоквиум Исследовательских комитетов А2, В2 и D1 СИГРЭ (International Tutorials & Colloquium on Latest Trends & Innovations in: Power Transformers & Reactors, Overhead Lines, Materials and Emerging Test Techniques).

Информируем вас, что срок приема тезисов докладов продлен до 31 июля 2019 года.

Место проведения: Hotel Le Maridien, Нью-Дели, Индия.

Даты проведения:

Семинары (совместно): 20 ноября 2019 года.

Коллоквиум (отдельно по ИК): 21-22 ноября 2019 года.

Более подробная информация о Коллоквиуме доступна в информационном сообщении по ссылке и на сайте мероприятия: http://www.cigreindia.org/colloquium2019/web/index.html.