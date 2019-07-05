Семинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики прошел в Инженерном доме "РТСофт"

27 июня 2019 года в Инженерном доме АО «РТСофт», базовой организации Национального исследовательского комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ, состоялся семинар «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ».

Семинар открыла руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, председатель Международного ИК D2 СИГРЭ, генеральный директор АО «РТСофт» д. т. н. Ольга Викторовна Синенко. В своей речи Ольга Викторовна рассказала об основных направлениях развития «большого» СИГРЭ, напрямую влияющих на деятельность НИК D2 РНК СИГРЭ. Это принятая новая десятилетняя стратегия развития СИГРЭ, базирующаяся на 3D-принципах трансформации энергетического сектора – декарбонизации, децентрализации и диджитализации, и 17 целей в области устойчивого развития, утвержденных на Генеральной ассамблее ООН в 2015 году. В презентации были также озвучены последние результаты состоявшегося в июне Международного коллоквиума ИК D2, проанализированы тенденции развития информационных систем и телекоммуникаций на основе данных 36 стран – участниц международного ИК D2 и лучших докладов с коллоквиума.

Организационную часть программы продолжили краткие отчеты по результатам работ национальных и международных рабочих групп ИК D2.

Следуя активно внедряемой в России концепции цифровизации электроэнергетики, к обсуждению в основной части семинара были вынесены следующие актуальные темы:

Концептуальные положения цифровой трансформации российской энергетики. Архитектура интернета энергии и подходы к разработке цифровой платформы для ее реализации. Информационная безопасность цифровых подстанций, решения по промышленной кибербезопасности. Инструменты финансирования децентрализованных проектов в энергетике. Развитие систем управления спросом на электроэнергию.

В мероприятии приняли участие независимые эксперты, а также представители АО «СО ЕЭС», Ассоциации «НП «Совет рынка», ЗАО «Главстрой-менеджмент», ИПУ РАН, ИЦ EnergyNet, НИУ МЭИ, ООО «БО-Энерго», ООО «ГТС», ООО «Интеллектуальные Сети», ООО «ИнтЭЛаб», ООО «ТАУсистемы», ООО «Юнител Инжиниринг», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «РусГидро», Проектного центра развития инноваций, Positive Technologies.

Горячее обсуждение, провокационные вопросы и интересные темы для дальнейших дискуссий – вот как в нескольких словах можно описать прошедший семинар.

Пятый ежегодный семинар НИК D2 РНК СИГРЭ стал уникальной площадкой для обмена опытом и демонстрации последних наработок и решений в области информационных систем и телекоммуникаций, а высокая заинтересованность и активность участников семинара дает надежду на расширение компетенций и увеличение числа представителей Национального исследовательского комитета в ближайшем будущем.

Ознакомиться с программой семинара, а также докладами можно на официальном сайте НИК D2 РНК СИГРЭ www.d2_rus.cigre.ru.

Фотоотчет мероприятия доступен по ссылке.