В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ЦДУ ТЭК, АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний и Российского топливного союза.

По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятиянефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.

По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 829,8 тыс. т., за июнь – 3 210,2 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 701,2 тыс. т, за июнь – 2 972,1 тыс. т, экспорт за неделю составил 41,9 тыс. т, за июнь – 144,8 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 1 июля составили 1,7 млн т.

Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 410,3тыс. т, за июнь – 5 701,8 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 775,0 тыс. т, за июнь – 3 139,2 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 518,4 тыс. т, суммарно в июне – 2 440,8 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 1 июля составили 2,6 млн т.

По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 412,7 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 182,5 тыс. т автобензина, 162,9 тыс. т дизтоплива, 43,5 тыс. т авиатоплива, 23,8 тыс. т топочного мазута, а также 20,9 тыс. т СУГ.